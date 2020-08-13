الشباب السعودي على أعتاب التعاقد مع نجم روما

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمود صبري

ذكرت صحيفة " كوريري ديللو سبورت " أن أحد نجوم فريق روما الإيطالي علي أعتاب الإنتقال إلى صفوف الشباب السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأشارت الصحيفة أن إدارة الذئاب قد حسمت مستقبل رحيل الأرجنتيني دييجو بيروتي عن الأوليمبكو في الصيف .

واوضحت الصحيفة أن روما قد وافق على رحيل لاعبه الأرجنتيني صاحب الـ 32 عامًا في الصيف الجاري مقابل 2 مليون يورو .

ومن المنتظر أن يُرافق بيروتي مواطنه إيفر بالنيجا والذي إنتقق إلى صفوف الفريق السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي ، بعد أن عرضت اداره الشباب راتب سنوي يقدر بـ 2.5 مليون يورو، إلا أن اللاعب طلب الحصول على نفس راتبه مع روما والمقدر بـ 3 مليون يورو.

يذكر أن بيروتي قد انضم لصفوف روما قادماً من جنوى في يوليو عام 2016 ، ولعب 138 مباراة مع النادي العاصمي .

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