أستاذ مناعة: مناعة القطيع تقتضي إصابة 70 مليون مصري بكورونا (فيديو)

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قال الدكتور أسامة محمد عبد اللطيف، أستاذ الحساسية والمناعة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا يتطور بشكل سريع، لافتَا إلى أن أعراض الفيروس لدى البعض تتمثل فقط في احتقان في الحلق، أوز فقدان لحاسة الشم، والبعض تظهر لديه أعراق الجهاز الهضمي بصورة أكبر.



وتابع "عبد اللطيف"، خلال حواره ببرنامج "هبة كلينك"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الفترة الاخيرة شهدت أعراض تسمى ما بعد الكورونا، وتتمثل في ردة فعل الجهاز المناعي للجسم بعد التماثل للشفاء بشكل غير متوقع، وهذا الأمر ناتج من قيام الجسم بإنتاج أجسام مضادة للفيروس، وهذه الأجسام تهاجم الجسم نفسه، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى والجلد والأعصاب.



وأشار إلى أن مصر ما زالت بعيدة جدًا عن مناعة القطيع، لأن هذا الامر يقتضي إصابة ثلثين الشعب بالفيروس أي 70 مليون مصري، او حصولهم على اللقاح، متوقعًا أن زيادة الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء، خاصة مع دخول المدارس بسبب زيادة التجمعات.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.











