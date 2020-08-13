وزيرة الصحة تكشف تفاصيل افتتاح المركز الطبي المصري في جوبا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن مصر توجهت لافتتاح مركز طبي في جوبا بجنوب السودان عندما وجدوا أن هناك احتياج له، موضحة أنه تم افتتاح مركز مصري طبي متكامل به كافة التخصصات الطبية.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه جاري تدريب أطقم طبية وتمريض من السودان تتمكن من إدارة النظام الصحي هناك، منوهة بأن هذا المركز يعتبر المركز الثاني الذي تفتتحه مصر في جوبا ولكن كان به تخصصات قليلة.





وأضافت أن وزارة االصحة جاهزة لتقديم إعانات عاجلة للدول التي تتعرض لأي أزمات، منوهة بأن المركز الطبي المصري مجهز أن يجرى به العمليات الصغرى.





وافتتح الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى شعب الجنوب سودانى الشقيق.



