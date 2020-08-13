الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - أسوان 1 × 1 نادي مصر - الدوري المصري الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:52 م محمد جمال Advertisements حسم التعادل بهدف لكل فريق موقعة أسوان ونادي مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم. أخبار تهمك مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك منذ أقل من ساعتين بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز منذ ساعتين و 35 دقيقة المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو منذ ساعة ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟ منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي منذ حوالي 10 ساعة مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري منذ أقل من ساعة ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟ منذ أقل من ساعتين عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا منذ ساعتين و 29 دقيقة بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة منذ حوالي 3 ساعات يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند منذ ساعة و 16 دقيقة تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان منذ حوالي 6 ساعات أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي منذ ساعتين و 5 دقيقة محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز منذ ساعة أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز منذ حوالي 9 ساعات بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح منذ حوالي 7 ساعات