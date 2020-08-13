لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا جديدة قبل مباراة الزمالك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:59 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
محمد جمال
خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري لمسحة طبية مساء اليوم، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق قبل مباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد غد السبت بالدوري.

وتمت عملية سحب المسحات في ملعب استاد الدفاع الجوي تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، وذلك على هامش التدريب الاساسي الذي يخوضه الفريق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك والمقرر اقامتها في الثامنة مساء بعد غد السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 19 للدوري.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة بحد أقصى مساء غد الجمعة، علما بأن نتائج المسحة السابقة التي خضع لها المقاصة قبل مباراة أسوان قد أظهرت إصابة لاعبي الفريق عمرو مرعي ومحمد مسعد بفيروس كورونا بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، ويخضع الثلاثي حاليا للعزل المنزلي لحين التعافي والتأكد من سلبية إصابتهم بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان