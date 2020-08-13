تصريح صادم من هيئة النقل النهري بشأن غرق معدية الموت بالبحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:52 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
قال اللواء شعبان عبد السلام رئيس هيئة النقل النهرى اليوم الخميس، إن الهيئة غير مسئولة عن غرق معدية البحيرة التي راح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص، وفق آخر حصر للمفقودين، والذين تم العثور على جثامينهم حتى الآن.

وأكد رئيس الهيئة أنهم لا يتحملون أي مسئولية عنها باعتبارها تتبع المحافظة سواء في الإشراف على تشغيلها أو إصدار تراخيصها وتجديدها.

وتابع رئيس هيئة النقل النهرى: "المركب تابعة للمحافظة وليس لنا بها علاقة.. كافة المراكب العادية التي تعمل بواسطة واير تتبع المحافظات.. نحن مسئولون فقط عن المراكب التي تعمل آليا.. المراكب الآلية واللنشات هي التي تتبع لنا ونصدار تراخيصها ونفتش عليها أما المراكب العادية والمعديات التي تعمل بواسطة واير فهى تتبع المحافظة.

كانت شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، فجر الخميس، حادثا مأساويا نتيجة غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص، وجارى البحث لاستخراج بقية الغرقى، وفق ما كشف عنه مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة.

يذكر أن حوادث غرق المعديات تحدث بين الحين والآخر، وفي شهر نوفمبر عام 2018، غرق مركب "كوم حمادة"، في البحيرة، والذي يستخدم في نقل ركاب بمجري نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتي كوم شريك، وبشتامي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماة المهدي ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري بإدارة دمنهور، يبدأ من 13 إبريل 2017 وينتهي في 12 إبريل 2019 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط، قيادة المدعو "عمران ق.م" 27 عاما - مراكبي ومقيم بقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرق معدية الموت غرق ضحايا بوابة الفجر النقل النهري البحيرة

أخبار تهمك

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ ساعة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 7 ساعات

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ ساعتين

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

حبس صاحب "معدية البحيرة" الغارقة في المنوفية ونجله 4 أيام

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

عاجل.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في غرق معدية بالبحيرة

عاجل.. إنقاذ 3 أشخاص في واقعة غرق معدية البحيرة (صور)

شاهد.. لحظة محاولة إنقاذ ركاب معدية البحيرة الغارقة

مواصلة البحث عن مفقودين في غرق معدية البحيرة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان