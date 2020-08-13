تصريح صادم من هيئة النقل النهري بشأن غرق معدية الموت بالبحيرة

قال اللواء شعبان عبد السلام رئيس هيئة النقل النهرى اليوم الخميس، إن الهيئة غير مسئولة عن غرق معدية البحيرة التي راح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص، وفق آخر حصر للمفقودين، والذين تم العثور على جثامينهم حتى الآن.





وأكد رئيس الهيئة أنهم لا يتحملون أي مسئولية عنها باعتبارها تتبع المحافظة سواء في الإشراف على تشغيلها أو إصدار تراخيصها وتجديدها.





وتابع رئيس هيئة النقل النهرى: "المركب تابعة للمحافظة وليس لنا بها علاقة.. كافة المراكب العادية التي تعمل بواسطة واير تتبع المحافظات.. نحن مسئولون فقط عن المراكب التي تعمل آليا.. المراكب الآلية واللنشات هي التي تتبع لنا ونصدار تراخيصها ونفتش عليها أما المراكب العادية والمعديات التي تعمل بواسطة واير فهى تتبع المحافظة.





كانت شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، فجر الخميس، حادثا مأساويا نتيجة غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص، وجارى البحث لاستخراج بقية الغرقى، وفق ما كشف عنه مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة.





يذكر أن حوادث غرق المعديات تحدث بين الحين والآخر، وفي شهر نوفمبر عام 2018، غرق مركب "كوم حمادة"، في البحيرة، والذي يستخدم في نقل ركاب بمجري نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتي كوم شريك، وبشتامي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.



