تاريخ مواجهات الأهلي ضد الإنتاج الحربي.. الأحمر يتفوق بلا هزائم و"أجايي" الهداف التاريخي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الإنتاج الحربي مساء غدًا الجمعة، على أرضية ستاد الأهلي (السلام)، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

يعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من 17 مباراة بالبطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الإنتاج الحربي

- تفوق أحمر كاسح:

يتفوق النادي الأهلي تاريخيًا على فريق الإنتاج الحربي، حيث تقابل الفريقين في 17 مباراة (16 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)،  فاز المارد الأحمر في 13 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهم.

- غياب الانتصارات العسكرية:

لم يستطيع فريق الإنتاج الحربي تحقيق أي انتصار على النادي الأهلي خلال مواجهات الفريقين السابقة بالبطولات المحلية، حيث فاز المارد الأحمر في 13 مباراة على الفريق العسكري، وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

- أول مباراة بين الأهلي والإنتاج:

تقابل الأهلي مع الإنتاج الحربي للمرة الأولي بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز موسم 2009 – 2010، وفاز الفريق الأهلاوي بهدف دون مقابل سجله (عماد متعب).

- حصيلة أهداف مواجهات الفريقين:

سجل النادي الأهلي 29 هدفًا خلال مبارياته ضد الإنتاج الحربي، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 9 أهداف فقط من الفريق العسكري.

- الهداف التاريخي:

يتصدر النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق الأهلي قائمة هدافي مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي، حيث سجل 4 أهداف، بينما سجل ثنائي الأحمر السابقين محمد فضل وعبد الله السعيد 3 أهداف لكل منهما في شباك الفريق العسكري.

- الفوز الأكبر في مواجهات الأهلي والإنتاج:

المواجهة الأخيرة بين الفريقين بالدوري الممتاز والتي جمعتهما بالجولة الثانية من النسخة الحالية للبطولة شهدت أكبر انتصار للأهلي على الانتاج الحربي، وفاز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

- 9 "كلين شيت"  للأهلي أمام الإنتاج الحربي:
نجح فريق الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في 9 مباريات خلال مواجهاته ضد الإنتاج الحربي، بينما حافظ الفريق العسكري على نظافة شباكه في مباراة وحيدة ضد الأحمر.

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