"بدعم قطري".. تركيا تستمر بنقل إرهابيين من القرن الأفريقي إلى ليبيا (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر

تستمر كل من تركيا وقطر في نقل الإرهابيين من بعض الدولباتجاه ليبيا، ليقوموا بالقتال بجانب صفوف ميليشيات فائز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي.

 

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مصراته بدعم وتمويل قطري، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، منوها إلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة وسيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

 

ولفت المسماري إلى أن تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، مشيرا إلى وصول "300 عنصر تكفيري متطرف" مؤخرا من الصومال بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة، وطالب المسماري المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين.

 

وأضاف: "ما زال أردوغان ينقل العتاد إلى المنطقة الغربية لتعزيز تواجده أمام المجتمع الدولي ويفرض أمرا واقعا، وحوّل قاعدة الوطية إلى غرفة عمليات وقاعدة إمداد عسكري، وتستقبل يوميا طائرات الشحن الضخمة التركية لنقل المعدات والإرهابيين، كما سيطر سيطرة كاملة على معسكرات حول العاصمة كاليرموك، وسبلان والنقلية ونشر بها مرتزقة سوريين."

 

وأشار المسماري إلى تغريدة سابقة للمبعوثة الأممية بالإنابة استييفاني ويليامز قبل أسبوع، تحذر خلالها من أن حربا بالوكالة في ليبيا، لافتا إلى أن الجيش الليبي أعلن ذلك مرارا وتكرارا، "فالإخوان والإرهابيون يقاتلون من أجل تركيا وقطر وهما بدورهما يحاربان نيابة عن قوى أخرى لتدمير المنطقة العربية".

 

وأكد المسماري أن الجيش الليبي رصد آلاف الإرهابيين من 60 دولة تم نقلهم إلى ليبيا، مطالبا البعثة بالكشف عن من يدفع هؤلاء للقتال في ليبيا.

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