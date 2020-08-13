مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري





وجاءت قائمة الأحمر على النحو التالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.





ترتيب الدوري المصري :-





1-الأهلي 52 نقطة. 2-الزمالك 35 نقطة. 3-بيراميدز 35 نقطة. 4-المقاولون العرب 33 نقطة. 5-الاتحاد السكندري 27 نقطة. 6-سموحة 25 نقطة. 7-إنبي 25 نقطة. 8-الإنتاج الحربي 23 نقطة. 9-الإسماعيلي 22 نقطة. 10-المصري 20 نقطة. 11-الجونة 20 نقطة. 12-حرس الحدود 19 نقطة. 13-أسوان 18 نقطة. 14-مصر المقاصة 17 نقطة. 15-طلائع الجيش 17 نقطة. 16-طنطا 16 نقطة. 17-وادي دجلة 15 نقطة. 18-نادي مصر 11 نقطة.



أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستواجه الإنتاج الحربي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.