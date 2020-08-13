ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:12 م
عصام العريان
عصام العريان
مـروة هيـكل
اعترض القيادي الإخواني عصام العريان على شهادة شاهد الإثبات الثالث بقائمة أدلة الثبوت بقضية اقتحام الحدود الشرقية المصرية وطلب من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي التحدث اليه، فق سمح القاضي له بالتحدث وأن يبدى طلباته.

وقال العريان حينها إنه سوف يترافع عن نفسه وبشخصه دون دفاع أو محامٍ وطلب قرار أمر الإحالة الخاص بقضية اقتحام الحدود الشرقية والقرار الصادر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة من جديد، كما طالب بإحضار ورقه وقلم واللقاء مع المحامين الخاصيين به، حتى يتمكن من كتابة مرافعته بنفسه والدفاع عنه.

جاء ذلك خلال قيام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمناقشة الشاهد الثالث في القضية والذي اثبت عدة اتهامات علي عريان بعد أن قام المستشار محمد شيرين فهمي بمناقشته عن طبيعة عمله واختصاصه أبان اقتحام السجون المصرية عام 2011 حتى 2012.

كان قد صرح المحامي عبد المنعم عبد المقصود، دفاع القيادي الإخواني عصام العريان، بأن موكله قد صدر له أحكام بالسجن المؤبد في عدد من القضايا بلغت 7 قضايا منها أحداث قصر الاتحادية الذي عوقب فيها بالسجن 20 عام وأيدته محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا وأحداث مكتب الإرشاد وأحداث البحر الأعظم وأحداث قطع طريق قليوب والتخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية، عوقب فيها بالسجن المؤبد وإهانة القضاء الذي عوقب فيها بالسجن لمدة 3 سنوات أيدته محكمة النقض وأصبح "حكمًا نهائيًا".

بينما حصل على حكم إعدام واحد بقضية فض اعتصام رابعة وتم النقض بالطعن على الحكم وما زالت منظورة أمام محكمة النقض والتي من المقرر أن تصدر حكمها في الطعن خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد المقصود، أن عصام العريان حصل على حكم البراءة في قضية واحدة وهي قضية أحداث مسجد الاستقامة.

أزمة قلبية

وكان قد توفي اليوم الخميس،  القيادي الإخواني عصام العريان، داخل محبسه بسجن طره إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مشادة مع قيادي إخواني داخل السجن.

وقالت مصادر مقربة من أسرته، إنه تم إخطارهم بالوفاة من قبل إدارة السجون، وتم إبلاغ أسرة العريان بوفاته، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بتصاريح الدفن.

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