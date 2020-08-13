صراع أوروبي على نجم واتفورد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية الأوربية في الحصول على السنغالي إسماعيلا سار جناح واتفورد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة Evening Standard البريطانية بأن واتفورد سوف يطلب أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه السنغالي.





وأكدت الشبكة البريطانية أن ليفربول الإنجليزي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم السنغالي البالغ من العمر 22 عامًا كما أنه هناك العديد من الأندية الأوروبية التي تطمح في التعاقد معه.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن إسماعيلا سار انضم إلى واتفورد في الصيف الماضي قادمًا من صفوف ستاد رين وشارك مع واتفورد حتى الآن في 30 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.



