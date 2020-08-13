بسبب ذقنه.. محمد فراج يتعرض للتنمر من جديد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان محمد فراج، جمهوره بصوره جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

حيث ظهر "فراج" بنيولوك جديد وذقن طويل وكتب على الصورة قائلا: "الصداقة الذهبية 3 في 1".

 

وجاءت التعليقات على عكس توقع فراج، حيث تنمر عدد من متابعيه على شكله وكانت التعليقات كالتالي:" من غير دقن احلى"، وعلق أخر:" ليه عملت كده".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج كانت فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرا فور طرحه بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.


بسبب ذقنه.. محمد فراج يتعرض للتنمر من جديد
بسبب ذقنه.. محمد فراج يتعرض للتنمر من جديد

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