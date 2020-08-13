نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها عبر "إنستجرام "

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحرص الفنانة نادية الجندي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

حيث نشرت نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة لها ، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية وعلقت قائله : صيف 2020 .

 

وظهرت نادية بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير، وتغزل بها الكثير من متابعيها حيث علقت لقاء الخميسي وكتبت " قمر القمرات ".

 

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

 

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.


نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها عبر "إنستجرام "
نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها عبر "إنستجرام "

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