عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا









يرغب نادي برشلونة الإسباني في السنوات المقبلة، في التعاقد مع العديد من النجوم الشباب من أجل ضمان سيطرة النادي على الكرة العالمية مستقبلًا.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد أنهي التعاقد مع أحد المواهب الأفريقية لتدعيم فريق الشباب في الميركاتو الصيفي الجاري .





وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادي برشلونة قد وقع عقود التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك انغونغ، فيسيل كوبي الياباني، ليدعم صفوف فريق الشباب.





وأشارت الصحيفة إلى أن انغونغ من المنظر أن يدعم فريق الشباب مع المدرب فرانك ارتيغا بجانب فابيان لوزي الذي أنهي النادي تعاقده مع منذ أسابيع.



