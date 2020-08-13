أحمد فهمي عن جمهور الأهلي: هما دول اللي لا يمكن حد يشتريهم "

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك أحمد فهمى جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الفيديوهات والصور " انستجرام " .

وظهر فهمي بالصورة ممسكا تيشرت الأهلي وعبر عن حبه الشديد له قائلاً : هما دول اللي لا يمكن حد يشتريهم ، جمهوره ده حماه ، يوم ما أبطل اشجع هكون ميت أكيد.

وكان انتهى أحمد فهمى من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، الذى تشارك فى بطولته النجمة روبى، ومن المقرر استئناف التصوير الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كرورنا.

يذكر أن فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

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