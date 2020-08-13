وفاة عصام العريان .. تفاصيل الوفاة داخل السجن للدكتور العريان

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:31 م
عصام العريان
عصام العريان
وفاة عصام العريان .. تفاصيل الوفاة داخل السجن للدكتور العريان

تفاصيل خبر وفاة عصام العريان الدكتور الذي توفي داخل سجن طرة، قد ذكرت مصادر، أن الدكتور العريان توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه فى سجون طرة بضاحية المعادى بالقاهرة، وحتى الآن لم يصدر بيانا رسميا من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية، وهذا للانتهاء من الإجراءات للدفن وعدم افتعال مشاكل.


وفاة الدكتور عصام العريان

من هو الدكتور العريان الذي جاء خبر وفاة منذ قليل له، هو واحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، و6 آخرين فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

كان كذلك محبوساً علي ذمة قضايا أخري، حيث  أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

موعد دفنة الدكتور العريان لم يتم إعلانها، وسنتابع معكم أخر الأخبار بخصوص صدور خبر رسمي حول وفاة العريان في محبسه، وتشيع جنازته إلي مدافن العائلة.

وفاة عصام العريان .. تفاصيل الوفاة داخل السجن للدكتور العريان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة عصام العريان عصام العريان سجون طره

أخبار تهمك

الأهلي يكثف محاولات تأهيل نجمه قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك في الثانوية الأزهرية

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

6 أسباب صادمة وراء انتشار الجلطات بين الشباب

منذ ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

النيابة في التخابر مع حماس: تعذر حضور مجري تحريات الأمن القومي

النيابة عن أهالي المتهمين في التخابر مع حماس: لم يحضر أحد للزيارة

بدء محاكمة مرسي وآخرين بـ"التخابر مع حماس"

عاجل.. تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين بـ"التخابر مع حماس" لـ31 مارس

بدء مرافعة النيابة العامة في مُحاكمة "مرسي" وآخرين بـ"التخابر مع حماس"

بدء سماع مرافعة النيابة في اتهام المعزول وأعوانه بـ"التخابر مع حماس"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

04:37 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان