كارمن سليمان تقترب من الـ 200 ألف مشاهده بكليب "لينا رقصة"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:12 م
مصطفى فكيه
طرحت المطربة كارمن سليمان، أحدث أغنياتها بعنوان "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت189 مشاهدة في أقل من يوم على طرحها.

أغنية "لينا رقصة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع جلال الحمداوي.

كلمات الأغنية
"يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس
معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس
يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس
معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس
لا بنام يا حبيبي ولا بهدى.. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة
من غير ما أشوفك فيها
هو انت هتيجي كام مرة.. في العمر يا روحي غير مرة
وانا عايزة أتمتع بيها
ولينا رقصة.. لينا رقصة.. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة
مزيكا وفرحة كبيرة.. خلصانة يا حبيبي كدة خالصة
ولينا رقصة.. لينا رقصة.. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة
مزيكا وفرحة كبيرة.. خلصانة يا حبيبي كدة خالصة.. ولينا رقصة
سبحان مين جمعنا.. حبيبي صدفة.. بألف معاد
حياتي جنبك ليها معنى.. ياريت عمري.. معاك يتعاش
كان فين حبك من بدري.. قلبي من الفرحة بيجري.. ع الحتة اللي تكون فيها
اتمنيتك من الدنيا.. مش عايزة خلاص حاجة تانية.. دي حياتي انت اللي مليها


ويذكر أن أعلنت كارمن سليمان عن تأجيل طرح الفيديو كليب الجديد "لينا رقصة"، تضامنا مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت.

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كلييب لينا رقصة كارمن سليمان المطربة كارمن سلينمان

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