ارتفاع وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
تزايدت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي  للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة.


ووفقا لبيانات للبنك المركزي، جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد وصل  حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوسط تدفقات خارجية لـ20 يوما بـ 191.3 مليون دولار.


وتراجع مؤشر بورصة اسطنبول 100 بنسبة 6.6 % خلال الأسبوع الماضي، كما  فقدت الليرة 4.4 % من قيمتها مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 2796. 7
ليرة.

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