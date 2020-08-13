أول رد رسمي من بيراميدز على أنباء التعاقد مع رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:23 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال

علق عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن حصول النادي على توقيع رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال عمرو بسيوني في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي هو الموهبة الأهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي، وهو بمثابة إضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أي ناد في العالم بالتعاقد معه".

أضاف مدير التعاقدات:" رمضان صبحي لاعب متعاقد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ويتبقى في عقده مع ناديه موسما واحدا وبالتالي لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

بسيوني أضاف قائلا:" بيراميدز دائما ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل في تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادي الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

اختتم مدير التعاقدات تصريحاته:" كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادي بيراميدز ما هي إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".



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