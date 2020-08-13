الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة الإماراتية، عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 57.372.

وكانت الصحة الإماراتية، أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



