الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

 

وقالت وزارة الصحة الإماراتية،  إن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة.

 

وأبلغت وزارة الصحة الإماراتية، عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 57.372.

 

وكانت الصحة الإماراتية، أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 


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