مؤشر سوق دبي المالي يقفز 1.8% في ختام تعاملات اليوم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:14 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ـ حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.82% رابحاً 38.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2149.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.2 مليون سهم محققة ما قيمته 206.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3024 صفقة لعدد 27 سهماً.


وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.63%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.76%، 0.46%، على التوالي.
 

وقفز 19 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.03%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 6.53%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.76%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.8 مليون ورقة بقيمة 66 مليون درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من بيراميدز على أنباء التعاقد مع رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ ساعتين و 24 دقيقة

القيمة التسويقية لرمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفقد صفقة بحث عنها طويلا

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد

منذ ثلث ساعة

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ أقل من ساعتين

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة جديدة في ريال مدريد.. والضحايا 8 نجوم

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 3 ساعات

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق منتقدا الإدارة: تجاهلوني في افتتاح الملعب الجديد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سوق دبي المالي يربح 11.3 نقطة بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.35% بختام التعاملات

سوق دبي المالي يربح 32 نقطة بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي يصعد 0.21% مع بداية تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.02% في ختام جلسة الأحد

سوق دبي المالي .. مؤشر السوق يقفز 1.2% في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان