بلد الوليد يعلن عن ظهور حالة كورونا بين صفوفه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:17 م
بلد الوليد
بلد الوليد
محمود صبري
أعلن نادي بلد الوليد الإسباني ، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا ، بين لاعبي وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النادي الأندلسي قد اكتشف حالة كورونا بين لاعبيه ، وذلك عقب ظهور نتائج الاختبار الطبي الذي خضع له الفريق قبل عدة أيام .

ولم يكشف النادي حتي الآن عن هوية الشخص المُصاب ، إلا أن النادي قد ذكر في بيانه الرسمي عن اكتشاف حالة إيجابية بعد أن خضع لاعبو الفريق والجهاز التدريبي والموظفين للاختبار الطبي، قبل العودة للتدريبات استعداداً للموسم الجديد.

واوضح النادي أنه قد تم عزل الحالة في منزله ، كما تم إبلاغ كلا من من رابطة الليجا الإسبانية، والاتحاد الإسباني، والمجلس الأعلى للرياضة .

يذكر أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم،  قد أعلن مسبقا عن انطلاق منافسات الليجا في الثاني عشر من سبتمبر المقبل .



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