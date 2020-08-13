الكشف عن الرسائل السرية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:10 م
ترامب وكيم
ترامب وكيم
وكالات

كشف الصحفي الأمريكي بوب وودوارد، في كتابه الجديد، عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

 

وقال الصحفي الإمريكي، إن حصل على 25 رسالة "لم تنشر في السابق" تبادلها الزعيمان، وفقا لدار النشر الأميركية "سايمون أند شوستر".

 

وأضاف أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علاقته بترامب، بأنها "فيلم خيالي"، حيث كانت العلاقة بين الرجلين متقلّبة وتراوحت بين الإهانات والتهديدات بالحرب حتى "إعلان الحب" من جانب الرئيس الأمريكي.

 

وأوضحت الدار على صفحة أمازون المخصصة لهذا الكتاب، أن ن "كيم يصف في الرسائل العلاقة بين الزعيمين بأنها تستحق أن تحول إلى (فيلم خيالي) إذ تربط بينهما علاقة دبلوماسية استثنائية".

 

ويحمل الكتاب عنوان "رايدج" (غضب) ومن المقرر صدوره في 15 سبتمبر المقبل. هو تكملة لكتاب "فير: ترامب إن ذي وايت هاوس" الذي نُشر في العام 2018.

 

ويذكر أن دونالد ترامب، التقى بكيم جونغ أون ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة.

 

ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في فبراير 2019 في هانوي.

 

لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي من الإشادة بعلاقاته مع كيم جونغ أون.

 

وكان الرئيس الأمريكي، قال في سبتمبر 2018 لمؤيديه "كتب لي رسائل جميلة (...) وقعنا في حب بعضنا".

 

وبوب وودوارد معروف بكشفه تفاصيل مرتبطة بقضية "ووترغيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974.

 

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