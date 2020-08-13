"التعليم" تجتمع مع مديري المدارس الرسمية لغات والمتميزة على مستوى الجمهورية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:08 م
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
ريم محمود
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد 2020-2021، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأشاد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بدور المدارس الرسمية للغات في تقديم خدمة تعليمية متميزة، لذلك توفر الوزارة كل وسائل الاتصال والتواصل مع المديريات التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدًا على ضرورة التواصل الدائم والبناء مع السادة مسئولي المدارس الرسمية لغات بالإدارات التعليمية المختلفة.

وطالب الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، مديري المدارس بتوفير كافة البيانات والإحصائيات التي تمكن المسئولين من اتخاذ القرارات السليمة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بشكل دقيق ولمصلحة الطالب، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإدارة الرشيدة بالمدارس المعنية واستثمار الموارد المتاحة بشكل جيد لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات، إن الاستعانة بالمدرسين عن طريق المشاركة المجتمعية يتم من خلال الحكومة الإلكترونية على أن يتم الخضوع للمراجعة الأمنية والضوابط التى تحددها الوزارة. 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات والعمل على حلها من قبل الوزارة وتفعيل دور مديري إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديريات طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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