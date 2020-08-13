مد أجل الحكم على طالب ثانوي بتهمة قتل خال صديقه بالسلام لـ5 سبتمبر
الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:05 م
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على طالب ثانوي قتل خال صديقه لجلسة 5 سبتمبر.
وكانت المحكمة في جلسة سابقة، أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يحيي اليماني وحسام الدين فتحي وامانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.
الاتهامات المسندة للمتهمين
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة حال كون المتهم الأول "صابر.ش" طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني عماد محمود.ع وشهرته عمار قتلا المجني عليه صابر.س عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك واعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية " وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجلة الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس مما أفقده توازنه وسقط ارضا ثم قام الأول بشل حركته وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإمعانا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينه احضرها له الأول من داخل المسكن.
وأضاف قرار الإحالة سرقا الملبغ النقدي "مائتي جنيه" والهاتف المحمول من داخل المسكن ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة"، المملوك للمجني عليه.
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