سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-8-2020
الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:48 م
استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 13-8-2020، أمام الجنيه المصرى، ليسجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى لـ 18.62 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.77 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.62 جنيه للشراء ، و18.84 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.
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