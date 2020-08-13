سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-8-2020





استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 13-8-2020، أمام الجنيه المصرى، ليسجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى لـ 18.62 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.77 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.62 جنيه للشراء ، و 18.84 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.62 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.68 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.64 جنيه للشراء، و 18.86 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.65 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.60 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع.



