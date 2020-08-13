'الأعلى للإعلام' يمد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع للمؤسسات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:56 م
كرم جبر
كرم جبر
ميسون أبو الحسن
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر، للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون،والتي صدرت فى 16/2/2020.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجًا لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع، وتم نشرها على موقع المجلس، ويستمر المجلس في تلقي هذه الطلبات حتى 16/11/2020.

ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التي شكلها المجلس لذلك، تمهيدًا لمناقشتها في اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

'الأعلى للإعلام' يطلق حملة 'اعتز بفنك' وضوابط جديدة لمسلسلات رمضان

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر  إطلاق جائزة كبرى في الصحافة والإعلام على المستوى العربي والدولي لأفضل إعلامي – أفضل مقدم برامج – أفضل مقال صحفي وأفضل تغطية صحفية وإعلامية.

ووافق المجلس على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى إقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان القادم، في ضوء اختصاص المجلس بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.

وقرر المجلس إطلاق حملة بعنوان "اعتز بفنك" تثمن المكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانين المصريين، وضرورة الحفاظ على تلك المكانة وعدم المساس بها، باعتبار الفنانين هم النماذج التي يحتذي بها الشباب، ويؤثرون في المجتمع بشكل إيجابي.. وتعظيم دور الفن المصري كأهم أذرع القوى الناعمة، وعدم قبول الأدوار أو البرامج التي تمس مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وقرر المجلس الموافقة على خطة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإتاحة بعض الدورات التدريبية للإعلاميين، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها في الأكاديمية، والاستعانة ببعض الخبرات والخريجين في لجان المجلس.. وكذلك مخاطبة أكاديمية ناصر العسكرية لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من الدورات والخبرات الموجودة بالأكاديمية لخدمة الإعلاميين.

ويعقد المجلس نهاية الأسبوع الجاري ورشة بإشراف الإعلامي نشأت الديهي، حول ضوابط الإعلام والأمن القومي المصري، يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والخبراء، لوضع تصورات حول ضوابط مناقشة قضايا الأمن القومي في مختلف وسائل الإعلام.

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