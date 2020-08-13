سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، 75 إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية جديدة تسجل في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1402 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة السورية، شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.

ووفق إحصاءات الصحة السورية، فقد تركزت معظم الإصابات في حلب بواقع 17 إصابة، تلتها اللاذقية بـ 16 إصابة، وفي ريف دمشق 12 إصابة، والسويداء 10 إصابات.

وتم تسجيل 7 إصابات في كل من حمص وطرطوس، بينما جاءت دمشق من بين الأقل إذ تم تسجيل 4 إصابات فيها، وإصابتين في درعا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1327.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن 21 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) إلى 385، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".