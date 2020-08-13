محمد عمارة عن رحيل رمضان صبحي: على إدارة الأهلي أن تراجع نفسها

أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل رمضان صبحي عن الفريق الأحمر وانتقاله إلى بيراميدز، خسارة كبيرة، خاصة أنه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة.





وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي دربته وهو عنده 9 سنوات، هو خامة طيبة، اللاعب اخذ فترة طويلة للتفكير في قراره بالبقاء داخل النادي الأهلي أو الرحيل عن النادي".





وأضاف: "رمضان صبحي كان سيسوق نفسه بشكل جيد في أوروبا، لكن قرار رمضان صبحي بالتوقيع لبيراميدز، جاء بناء على عدة عوامل بعدما أصبح قائد في منتخب مصر الاوليمبي وأحد اللاعبين المؤثرين، اكتسب خبرات في الاحتراف الأوروبي".





وواصل:" رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للأهلي، لكن أصبحنا نعيش في عصر الاحتراف بعيدا عن السوشيال ميديا والانتقادات التي يتعرض لها أي لاعب".





وأكمل عمارة:" الأهلي فاوض رمضان على مدار الشهرين الماضيين، عن طريق أمير توفيق، ولكن الفترة الأخيرة شهدت رحيل أكثر من لاعب مثل حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، هناك شئ معين لابد أن تراجع إدارة النادي نفسها في بعض الأمور".



