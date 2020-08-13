محمد عمارة عن رحيل رمضان صبحي: على إدارة الأهلي أن تراجع نفسها

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:52 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل رمضان صبحي عن الفريق الأحمر وانتقاله إلى بيراميدز، خسارة كبيرة، خاصة أنه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة.

وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي دربته وهو عنده 9 سنوات، هو خامة طيبة، اللاعب اخذ فترة طويلة للتفكير في قراره بالبقاء داخل النادي الأهلي أو الرحيل عن النادي".

وأضاف: "رمضان صبحي كان سيسوق نفسه بشكل جيد في أوروبا، لكن قرار رمضان صبحي بالتوقيع لبيراميدز، جاء بناء على عدة عوامل بعدما أصبح قائد في منتخب مصر الاوليمبي وأحد اللاعبين المؤثرين، اكتسب خبرات في الاحتراف الأوروبي".

وواصل:" رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للأهلي، لكن أصبحنا نعيش في عصر الاحتراف بعيدا عن السوشيال ميديا والانتقادات التي يتعرض لها أي لاعب".

وأكمل عمارة:" الأهلي فاوض رمضان على مدار الشهرين الماضيين، عن طريق أمير توفيق، ولكن الفترة الأخيرة شهدت رحيل أكثر من لاعب مثل حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، هناك شئ معين لابد أن تراجع إدارة النادي نفسها في بعض الأمور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عمارة رياضة رمضان صبحي الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ أقل من ساعتين

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

منذ ساعة و 22 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ أقل من ساعة

نجم منتخب مصر السابق: رمضان صبحي نظر تحت قدميه

منذ 41 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 17 ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان