ريال مدريد يعير نجمه إلى باكوس دي فيريرا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:37 م
كالديرون
كالديرون
الفجر الرياضي

قرر نادي ريال مدريد الإسباني إعارة نجمه الصاعد مارتن كالديرون إلي فريق باكوس دي فيريرا البرتغالي.

 

ذكرت صحيفة "آس" أن ريال مدريد انهي صفقة إعارة لاعبه الشاب إلي الفريق البرتغالي حتى نهاية الموسم المقبل، بعد أن نجح في تجديد تعاقده حتى 2022.

 

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار حقق رغبة الطرفين، حيث يأمل اللاعب الواعد في الاستمرار مع ريال مدريد، كما يتمسك النادي الملكي باللاعب الذي يعلقون عليه آمالاً كبيرة في المستقبل.

 

ويتضمن عقد كالديرون بنداً بأحقية شراء اللاعب، إلا أن هذا الشرط يطبق علي 50% فقط من حقوق اللاعب، ليضمن ريال مدريد السيطرة علي مستقبل كالديرون حال تألقه مع الفريق البرتغالي.

 

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