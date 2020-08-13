وفاة والدة الفنانة فيدرا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


كشفت الفنانة عن وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فأعادت فيدرا نشر منشور شقيقتها فاتن التي قالت فيه:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة أنعي إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 / 8 / 2020".


وتابعت:"أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

و تم دفن جثمان والدتها في دولة الكويت، حيث يقيم معظم أفراد العائلة هناك منذ فترة كبيرة، كما أن فيدرا وأشقاؤها قد تربوا فى دولة الكويت منذ صغرهم.


وفيدرا هى شقيقة الموزع الموسيقى فهد طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها عبد الرحمن، حيث تزوجا عام 2004، وانفصلا عام 2008.

والجدير بالذكر أن فيدرا يعرض لها حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، وهو بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم، صبري فواز، نانسي صلاح، خالد أنور، ناهد السباعي، تأليف محمد أمين راضي، إخراج خالد مرعي.




أخبار تهمك

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 6 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

منذ ساعة و 24 دقيقة

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ 10 دقائق

نجم منتخب مصر السابق: رمضان صبحي نظر تحت قدميه

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ أقل من ساعتين

بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

منذ أقل من نصف ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان