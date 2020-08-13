وفاة والدة الفنانة فيدرا

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كشفت الفنانة عن وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



فأعادت فيدرا نشر منشور شقيقتها فاتن التي قالت فيه:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة أنعي إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 / 8 / 2020".





وتابعت:"أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



و تم دفن جثمان والدتها في دولة الكويت، حيث يقيم معظم أفراد العائلة هناك منذ فترة كبيرة، كما أن فيدرا وأشقاؤها قد تربوا فى دولة الكويت منذ صغرهم.





وفيدرا هى شقيقة الموزع الموسيقى فهد طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها عبد الرحمن، حيث تزوجا عام 2004، وانفصلا عام 2008.



والجدير بالذكر أن فيدرا يعرض لها حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، وهو بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم، صبري فواز، نانسي صلاح، خالد أنور، ناهد السباعي، تأليف محمد أمين راضي، إخراج خالد مرعي.









