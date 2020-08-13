أرشيف الذكريات.. رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها بصورة نادرة لعمالقة السينما

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشرت رانيا منذ قليل صورة لعمالقة السينما وهم والداها النجم الكبير محمود ياسين ، ورشدي أباظة وحسين فهمي والمخرج سعيد مرزوق ، وعلقت قائله : هو في كده جانات السينما المصرية اللي مجاش زيهم .

ولاقت الصورة تفاعل الكثير وعلقت النجمة دنيا عبدالعزيز قائله : اه حبايبي ربنا يديهم الصحة وأستاذي سعيد مرزوق ربنا يرحمه.

وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.

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