نجم منتخب مصر السابق: رمضان صبحي نظر تحت قدميه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:41 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
انتقد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، قرار رمضان صبحي باللعب داخل الدوري المصري والتوقيع لبيراميدز، وعدم العودة مجددًا للاحتراف الأوروبي

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر : " لا يوجد شئ اسمه التوقيع على بياض، لابد أن يعيش الأهلي على أرض الواقع، والموضوع أصبح مختلف، ولا يجب الصبر على اللاعبين بحجة أنهم أبناء النادي، يجب وضع استراتيجية للتعاقد وتجديد اللاعبين مبكرًا، اللاعب أصبح ينظر على مصلحته فقط، والنادي أيضا لابد أن يبحث عن مصالحه".

وأضاف: "اللاعب يحدد وجهته بناء على العوامل المالية ثم اسم النادي والبطولات، وفي مصر اللاعبين بدأوا يفكرون في الحصول على مقابل مالي وتقاضي أضعاف رواتبه من الأهلي والزمالك".

وتابع: "كنت أتمنى أن يحترف رمضان صبحي في أوروبا، فهو مشروع لاعب جيد، لكنه "نظر تحت قدميه"، كان يمتلك عرضا من باشاكهير، والذي كان يريد ضمه مقابل مليون يورو سنويا، لكن اللاعب وجد نفسه سيتقاضي مبلغ كبير في مصر".

وواصل: "رمضان صبحي لازال صغير السن، وأوجه له اللوم لعدم اتخاذ قرار العودة لأوروبا، كان من الممكن أن يتقاضي مبلغ ليس كبير، لكنه سيعرض نفسه بشكل مميز في أوروبا".

وأكمل: "محمد صلاح قد يصل راتبه إلى 200 مليون جنيه في الموسم، لأنه أصبح لاعب كبير، وبدايته لم ينظر للنواحي المالية، لعب في بازل وفيورنتينا، ووصل إلى ليفربول، نجح في زيادة قيمته التسويقية بعد جهد وعناء، كنا نتمنى أن يسير رمضان على نفس الدرب"3.

وختم: "لو كان رمضان لعب في أوروبا كان سيزيد من الناحية التسويقية، وكان سيشارك في أحد الدوريات الكبيرة، وفرصة نجاحه كانت كبيرة، ولو الآن يكسب مبلغ كبير، كان سيربح مبلغ أكبر في المستقبل".

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رياضة رمضان صبحي بيراميدز الاهلي احمد حسن

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