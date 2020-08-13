إعلامية إماراتية تكشف سوابق حزب الله مع نترات الأمونيوم

كشفت الكاتبة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، سوابق حزب الله مع نترات الأمونيوم، حيث تفاعلت مع هاشتاج حزب الله الإرهابي.

وكتبت الإعلامية الإماراتية، تغريدة عبر "تويتر": "حزب الله يمتلك نفوذاً وسطوة على مرفأ بيروت حزب الله له سوابق تم كشفها لتخزين نترات الأمونيوم واستخدامها لصنع متفجرات في مستودعات سرية في بريطانيا وألمانيا وقبرص وغيرها".

وأضافت الإعلامية الإماراتية: "حلفاء لحزب الله يتولون وزارتي النقل والمالية ولكن البعض يفضل أن لا يتحدث عن تورط حزب الله".