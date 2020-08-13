طارق حسن مديرا فنيا للصيد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
قررت لجنة الكرة بنادي الصيد بقيادة أيمن منصور، تعيين طارق حسن مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً لأمين عرابي، وذلك فى أعقاب رحيل أمين عرابي لتولي تدريب احدى فرق الناشئين بالنادي الأهلي. 

وسبق لطارق حسن تدريب الصيد مرتين من قبل، آخرهم موسم 2014-2015 ونجح فى البقاء مع الفريق بالقسم الثالث وقتها، ويضم جهاز الصيد كلاً من: حسام زينهم مدرب، محمود عزب مدرب، نادر سعد مدرب حراس مرمى، عبد ﷲ عكاشة إداري، أمجد فوزي طبيب الفريق، ومصطفى علي وحجاج شحاتة عمال الفريق.

ويستعد الصيد لإجراء المسحات الطبية خلال أيام، استعدادا للعودة للتدريبات، وذلك عقب إصدار قرار اتحاد الكرة باستئناف مسابقة القسم الثالث للموسم الجاري فى بداية أكتوبر. ويحتل الفريق المركز الثالث عشر فى جدول الترتيب بالمجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة، الذي أكد هبوطه للقسم الرابع بعد الهزيمة القاسية على يد الدخان المتصدر بنصف دستة دون مقابل فى أخر مباريات الفريق قبل التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا. ويتبقى للفريق ثلاث مباريات، الأولى امام الصف خارج ملعبه، ويستضيف على ملعبه فريق بشتيل، ويختتم الفريق مبارياته بالقسم الثالث امام العياط خارج ملعبه.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جبنيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة

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