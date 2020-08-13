هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب الجزائر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:18 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

شهدت ولاية البليدة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل، عن تسجيل هزة أرضية قوية بولاية ميلة، بالشمال الشرقي الجزائري.

 

وحسب مركز رصد الزلازل، فقد سجلت الهزة على الساعة التاسعة و12 دقيقة، وبلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بعد 1 كلم، شمال سيدي مروان، بولاية ميلة.

 

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الحالي عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 4 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.

 

وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في محافظات بشرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة، الأربعاء.

 

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