"الأطباء" تنعى وكيل كلية طب جامعة القاهرة سابقا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد مكين، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع سابقًا.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وفي سياق آخر كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكيل طب القاهرة سابقا نعي الاطباء

أخبار تهمك

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 3 ساعات

تماثيل عجوة.. تعليقات نارية من وائل جمعة على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ يوم

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ ساعتين

إيسكو يرفض سيناريو هازارد مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

08:43 ص

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

08:20 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان