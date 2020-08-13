أتلتيكو مدريد يخشى مغامرة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:42 ص
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
وكالات
يصطدم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره لايبزيج الألماني في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي عادت منافساتها مؤخراً بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

كانت المباراة مهددة بالتأجيل، بعد إصابة ثنائي "الروخي بلانكوس" آنخيل كوريا، وشيمي فيرساليكو، بفيروس كورونا، حيث تم عزلهما في منزليهما، تطبيقاً لتعليمات السلطات الصحية في إسبانيا، وتم استبعادهما من القائمة التي تواجه لايبزيج.

وتأهل أتلتيكو لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أطاح بحامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، حيث حقق "الروخي بلانكوس" الفوز 1-0 و3-2 ذهاباً وإياباً، قبل تعليق النشاط الرياضي.

في المقابل، تأهل لايبزيج لدور الثمانية من دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما حقق المفاجأة بالفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب 1-0، و3-0 على الترتيب.

ويسعى "الروخي بلانكوس" إلى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة، من أجل مواصلة مشواره في البطولة بعيداً عن مفاجآت لايبزيغ، وذلك من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج باللقب، بعدما حصل على الوصافة مرتين في السنوات الست الأخيرة، وتحديداً موسمي 2013-2014 و2015-2016 أمام ريال مدريد في المرتين.

بينما يبحث لايبزيج عن استمرار مفاجآته، والإطاحة بالفريق الإسباني، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، علماً بأنه يخوض المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في جميع البطولات.

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