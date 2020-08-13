محافظ قنا يحيل مهندسين وفنى تنظيم وموظف بالزراعة للنيابة الإدارية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إحالة مهندسين كانا يعملان بالوحدة المحلية لمدينة قنا وفنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية دندرة وموظف بالوحدة الزراعية بدندرة الى النيابة الإدارية وذلك؛ لتعاونهم فى اصدار رخصة مبانى لأحد العقارات خارج الحيز العمرانى لقرية دندرة بمركز قنا.

وأكد الداودى على أنه لن يتهاون في أي جرائم فساد أو تقصير في العمل معربا عن إيمانه بأن محاربة الفساد والفاسدين من أساسيات تقدم الأمة لذلك فنحن حريصون على أخذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد في مختلف قطاعات الدولة حتى ينعكس أثر ذلك على المواطن البسيط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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