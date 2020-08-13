وفاة 10 أشخاص بسبب موجة الحر في اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وتم نقل 6600 آخرين إلى المستشفيات في اليابان، بعد تعرضهم لضربات شمس، في الفترة من 3 إلى 9 أغسطس.

ووكانت إدارة الإطفاء اليابانية، كشفت أن 180 حالة، تعتبر خطيرة وتستدعي البقاء في المستشفى لفترة طويلة. وتم إدخال 2.4 ألف شخص آخرين إلى المؤسسات الطبية، في حالة متوسطة الخطورة.

وأشارت إدارة الإطفاء اليابانية، إلى أن أكثر من نصف الضحايا هم من كبار السن فوق 65 سنة. "لأسباب اقتصادية، لم يتمكن هؤلاء من تشغيل مكيفات الهواء في المنازل أو العمل في الحديقة لفترة طويلة".

وقد حذرت السلطات من خطورة الحر، وشددت على ضرورة مراقبة الصحة بعناية في الأيام الحارة، وشرب الكثير من السوائل.

ويعتبر الأسبوع الحالي، الأكثر سخونة في بلاد الشمس المشرقة هذا الصيف. "في بعض المناطق، ارتفعت درجة الحرارة فوق 38 درجة خلال النهار. وفي محافظة غونما الوسطى وصلت درجة حرارة الجو في يوم 11 أغسطس، إلى 40.1 درجة بعد الظهر".