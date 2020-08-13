المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه تم إجراء 10% من التجارب السريرية المطلوبة للقاح الروسي، مشيرا إلى أن التجارب السريرية أجريت على 50 عسكري وابنة الرئيس بوتين وبعض الأطباء، منوها بأنه لا يمكن بناء نتيجة التجارب السريرية على عدد قليل من البشر.





وأشار "الحداد"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن التأكد من فاعلية لقاح يتطلب إجراء تجربة اللقاح على آلاف من البشر، كاشفا أن اللقاح الروسي أجرى عليه مرحلتي السلامة والفاعلية فقط، ولا يمكن إعلان تطبيق لقاح اعتمادا على هاتين المرحلتين فقط.





واعتبر أن إعلان روسيا إنتاج لقاح هو قرار سياسي اقتصادي حتى يكون لهم السبق، منوها بأن الجانب الروسي يتعامل مع الأدوية واللقاحات مثل الأسرار العسكرية، ولم يعلن عن أي تفاصيل تتعلق باللقاح، وهو ما يثير بعض الشكوك حول اللقاح، فضلا على أنه لم يجري المرحلة الثالثة من التجارب.





وأضاف أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الجانب الروسي بيان عن فاعلية وتفاصيل اللقاح.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.



