مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز عن الموسم الحالي لن تكتمل.

وقال رئيس الزمالك، خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك أمسالأربعاء، إن مسابقة الدوري لموسم (2019-2020) لن تكتمل بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا.

وتابع: "أطالبكم فقط بتحقيق الفوز والتجهيز لخوض مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الرجاء المغربي سعيا وراء تحقيق اللقب القاري".

وسخر رئيس الزمالك من مطالبة اتحاد الكرة المصري بمعاقبة مصابي كورونا من لاعبين وأجهزة فنية، مطالبا بمعاقبة أيضا مصابي الأنفلونزا والكبد.