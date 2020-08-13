الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:30 ص
نيمار ومبابي
نيمار ومبابي
الفجر الرياضي

أعلن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم رحيل نجمي الفريق نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

قال الخليفي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة: "سنحتفل الليلة بالتأهل، ولكن بدءاً من الغد سنفكر في نصف النهائي، هدفنا الوصول لأبعد مكانة ممكنة في التشامبيونز ليج هذه المباراة مهمة لتغيير عقلية لاعبينا، قدمنا مباراة كبيرة".

 

وأضاف: "نيمار ومبابي أحد أفضل لاعبي العالم، لا يرغبان في مغادرة بي إس جي وهما مستمران معنا".

 

واستطاع الفريق الباريسي أن يقلب الطاولة على منافسه الإيطالي، حيث كان متأخراً بهدف حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن يرد بهدفين قاتلين بتوقيع ماركينيوس، وإيريك شوبو موتينغ.

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