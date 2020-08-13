بيومي فؤاد: هذا شرطي لقبول أدوار ضيف الشرف

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لا يمانع في الظهور كضيف شرف في أي عمل، فهو يحب أن يكون متواجدا مع زملائه في أعمالهم.

وأفصح في تصريحات صحفية عن شرطه لقبول أدوار ضيف الشرف قائلًا: "ما يهمني في قبول دور ضيف شرف أن أكون مؤثرا حتى لو بمشهد واحد، ودوري له معنى وبصمة"ز

ولفت الانتباه إلى أن من آخر مشاركاته كضيف شرف فيلم "الغسالة" للفنان محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم.

وعلى صعيد أخر قال إنه ينتظر عرض مسلسل "الحرامي" الذي يشارك به وهو مكون من 10 حلقات مع رانيا يوسف وأحمد داش. والحلقة 10 دقائق وسوف يُذاع على إحدى المنصات الإلكترونية.



أخبار تهمك

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي

منذ 39 دقيقة

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

منذ نصف ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 23 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

07:43 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان