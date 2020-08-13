بيومي فؤاد: هذا شرطي لقبول أدوار ضيف الشرف

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لا يمانع في الظهور كضيف شرف في أي عمل، فهو يحب أن يكون متواجدا مع زملائه في أعمالهم.





وأفصح في تصريحات صحفية عن شرطه لقبول أدوار ضيف الشرف قائلًا: "ما يهمني في قبول دور ضيف شرف أن أكون مؤثرا حتى لو بمشهد واحد، ودوري له معنى وبصمة"ز





ولفت الانتباه إلى أن من آخر مشاركاته كضيف شرف فيلم "الغسالة" للفنان محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم.





وعلى صعيد أخر قال إنه ينتظر عرض مسلسل "الحرامي" الذي يشارك به وهو مكون من 10 حلقات مع رانيا يوسف وأحمد داش. والحلقة 10 دقائق وسوف يُذاع على إحدى المنصات الإلكترونية.











