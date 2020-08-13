تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا













يواجه فريق برشلونة نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة 14 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الـ8 في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسوف تقام المباراة بين بايرن ميونخ وفريق برشلونة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة ونادي بايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورت 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات.



