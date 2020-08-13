الأهلي يُجهز ياسر إبراهيم لموقعة الزمالك
الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:46 ص
محمد الدمتناوي
يحاول الجهاز الطبي داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجهيز ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم 22 أغسطس الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وبدأ ياسر إبراهيم، تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة، وذلك ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.
ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري، والمقرر اقامتها يوم غدًا الجمعة، لعدم اكتمال شفائه.
وكان ياسر إبراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا فى الجيم بعد إصابته فى كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.