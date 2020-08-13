الأهلي يُجهز ياسر إبراهيم لموقعة الزمالك





يحاول الجهاز الطبي داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجهيز ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم 22 أغسطس الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وبدأ ياسر إبراهيم، تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة، وذلك ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.





ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري، والمقرر اقامتها يوم غدًا الجمعة، لعدم اكتمال شفائه.



