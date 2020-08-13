الليلة.. مدحت صالح يحيي حفله على مسرح النافورة بالأوبرا

يهدى اليوم النجم مدحت صالح، جمهوره باقة من أجمل اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد خلال حفله الجديد الذى يحييه ‏فى الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الاوبرا بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.





ويقدم باقة كبيرة من أجمل أغانيه منها" ‏أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدي".





كما سيقدم أحدث اعماله ‏وهى بعنوان قربلى والتى تعاون فيها مع شركة مزيكا، هذا الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.





‏ومن جانبه أكد صالح سعادته باستقبال جمهوره فى دار الاوبرا بعد عودة الروح للأنشطة الفنية مؤكدا ان مسرح النافورة يعد انجازًا جديدًا يثرى دنيا الثقافة ‏والفنون فى مصر.‏