الصين تسجل 19 حالة إصابة جديدة بكورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت السلطات الصينية، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 11 حالة قادمة من الخارج، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84756، وحوالي 4634 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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