الصين تسجل 19 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصينية، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 11 حالة قادمة من الخارج، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.





كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.





وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84756، وحوالي 4634 حالة وفاة.



