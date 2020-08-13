أستاذ قانون دستوري يكشف عن موعد انعقاد مجلس الشيوخ

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين، موضحًا أن الاقتراع انتهى في التاسعة مساء اليوم، وعلى الفور بدأت اللجان الفرعية في إجراء الحصر العددي للأصوات، وتوضيح عدد المقترعين والأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك عدة نصوص بالنسبة لمجلس الشيوخ وانعقاده، وبنيها النص الخاص بان دور الانعقاد يبد أ قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.





وتابع: "ينعقد المجلس بقوة الدستور يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، حال عدم وجو دعوة للانعقاد من قبل.. وبالتالي الاجتماع الأول يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2020 أو قبل ذلك حالة دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد".





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



