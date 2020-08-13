رضوى الشربيني تشوق جمهورها للموسم الجديد من "هي وبس"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت رضوى على الصور قائلة: "بروفة قبل حلقه بكرة... وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم" فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت رضوى الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.

كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان.


برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.


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